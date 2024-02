TMW "Enrico caccia tuo padre" e "Sarri il tuo schiavetto". A Formello duri attacchi alla Lazio

vedi letture

Contestazione all'esterno di Formello all'indomani della brutta sconfitta incassata dalla Lazio a Bergamo contro l'Atalanta. La squadra biancoceleste ha nettamente perso il confronto per il quarto posto con la Dea con lo stesso Sarri che - nel post-gara - ha ammesso il divario netto che s'è visto in campo: "Hanno dato la sensazione di essere più forti di noi, speriamo che non sia così nei prossimi mesi".

La sconfitta arriva dopo un calciomercato deludente per i tifosi, chiuso con zero innesti per la prima squadra. E ha ulteriormente esacerbato gli animi dei tifosi che nella notte all'esterno di Formello hanno affisso due striscioni prendendosela sia con il presidente Claudio Lotito che con l'allenatore Maurizio Sarri. "Enrico caccia tuo padre". E poi: "Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto".

Ieri, sul tema calciomercato, Maurizio Sarri al termine di Atalanta-Lazio 3-1 s'è espresso così: "Le idee di Lotito non le conosco, queste sensazioni negative che dici te non ce l'ho. Se ti riferisci a quanto detto in estate per il mercato, non è mai così scontato far arrivare i giocatori che chiedi, ci sono tante situazioni.

La classifica aggiornata

Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Bologna 36 (22)

Roma 35 (22)

Napoli 35 (22)

Lazio 34 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Empoli 18 (23)

Salernitana 13 (23)