Eranio duro sul Genoa: "Vieira ha perso un po' la bussola. Se non rimpiazzi i giocatori..."

Durissimo commento da parte di Stefano Eranio sulla situazione del Genoa. L'ex giocatore del Grifone, che ha vestito la maglia rossoblù 250 volte, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha inquadrato così i problemi della squadra allenata da Patrick Vieira: "Quanto ti liberi di giocatori importanti e non prendi nessuno per rimpiazzarli, o almeno qualcuno che ti possa dare garanzie, questi sono i risultati".

Eranio non risparmia però critiche pure a Patrick Vieira, spiegando che avrebbe potuto fare qualcosa di più per mettere i giocatori in condizione di fare al meglio il proprio dovere: "Mi è apparsa una squadra strana". A non convincere l'ex centrocampista sono i molteplici cambi di modulo, che sono sintomo di confusione: "Ha perso evidentemente un po' la bussola".

Eranio si augura che la società spenda e acquisti giocatori in grado di fornire garanzie, in particolare qualcuno che segni e un play davanti alla difesa, oltre che a un centrale: "La coperta ora è una copertina. Se vuoi salvarti, deve essere più lunga". La classifica oggi vede il Genoa ultimo in classifica a quota 3 punti, preceduto da Fiorentina ed Hellas Verona, rispettivamente a quota 4 e 5. Nessuna di queste squadre, oltre al Pisa, ha vinto una partita.