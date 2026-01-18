"Erede di Allegri? Nel bene o nel male sono Carlos Cuesta": parla il tecnico del Parma

Dopo lo 0-0 di Napoli, nonostante il punto conquistato dal Parma, non sono mancate le critiche a Carlos Cuesta per un approccio troppo prudente. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha risposto così:

Le hanno dato fastidio le critiche?

"Io mi considero super fortunato di essere dove sono, di essere con chi sono e di avere la possibilità di lavorare con ragazzi straordinari e una grande società. Mi concentro su quello che devo fare, ossia lavorare al massimo possibile per aumentare il livello delle prestazioni e portare risultati".

Giochista o risultatista?

"Per me devi aumentare la probabilità di vincere. Quello è l'obiettivo di un allenatore e di una squadra. Per fare quello devi fare le cose molto bene e per fare ciò devi giocare molto bene. Quindi il focus principale è giocare molto bene. Poi cosa significa giocare bene per ciascuno è un altro discorso. Per me per arrivare ai risultati devi giocare bene. Secondo me devi essere un giochista con risultati! Devi giocare bene per portare risultato. Di solito quando giochi molto bene le conseguenze sono positive".

Accuse di anti-calcio?

"Provo a fare il massimo. Fare il calcio che dobbiamo fare nei momenti in cui dobbiamo farlo. Mi concentro sul mio lavoro e mi sento fortunato a farlo con persone così al mio fianco".

Hanno detto che sei l'erede di Allegri.

"Nel bene e nel male, sono Carlos Cuesta, farò errori e scelte giuste, ma provo sempre a fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi".