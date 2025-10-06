Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie ATUTTO mercato WEB
Oggi alle 06:15Serie A
di Simone Bernabei

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva. Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle che saranno in co-esclusiva con Sky.

7^ GIORNATA
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

8^ GIORNATA
24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY
25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN
25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN
25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN
25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN
26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN

9^ GIORNATA
28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN
28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA
01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN
01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN
02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN
03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA
07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY
08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN
08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN
08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

12^ GIORNATA
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN

Articoli correlati
Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Napoli e Roma in vetta, Milan buttato giù: Serie A, la classifica finale dopo la... Napoli e Roma in vetta, Milan buttato giù: Serie A, la classifica finale dopo la 6ª giornata
Altre notizie Serie A
Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"... Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma... Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo... Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo... Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno... Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno di Allegri a Torino
Il Maradona è un fortino: Napoli imbattuto in casa nel 2025, come solo altri due... Il Maradona è un fortino: Napoli imbattuto in casa nel 2025, come solo altri due club in Europa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
1 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
2 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
3 Italiano travolge 4-0 Gilardino, ma nel post partita se la prende con Rowe: "Ci deve tre gol"
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
5 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Immagine top news n.1 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Immagine top news n.2 Il 'problema' De Bruyne accende la rimonta e Conte torna primo. Ma è un Napoli a due facce
Immagine top news n.3 Juventus-Milan 0-0, le pagelle: Pulisic e Leao, così no. Maignan da extratterestre su Gatti
Immagine top news n.4 Elogio dell’Allegrismo, Juventus-Milan è la partita perfetta secondo Brera. 0-0, lo Stadium fischia
Immagine top news n.5 Politano ko nel Napoli, salta la Nazionale. Al suo posto il ct Gattuso convoca Spinazzola
Immagine top news n.6 Juventus-Milan, allo Stadium il ritorno di Allegri e non solo. C'è anche John Elkann
Immagine top news n.7 Brivido Napoli, ma Conte torna a vincere anche in Serie A: Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Immagine news Serie A n.2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Immagine news Serie A n.4 Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Immagine news Serie A n.6 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda: "La vittoria una liberazione, ora serve una testa diversa"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Vittoria meritata. Ora un po' di riposo che ne abbiamo bisogno"
Immagine news Serie B n.3 Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Modena si riprende il primo posto: Gliozzi e Mendes stendono l'Entella
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Vivarini: "Nella ripresa mancato l'aspetto caratteriale. L'ha vinta il pubblico"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Donati: "A fine primo tempo eravamo all'inferno e siamo saltati fuori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti soddisfatto: “Prestazione di livello, questa è la strada giusta”
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta: "Ci servono più coraggio e qualità nell'ultimo passaggio"
Immagine news Serie C n.4 Torres in crisi, ma il DS Colombino conferma Pazienza: "Crediamo in lui"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Cosenza, l'Inter U23 pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Vezzoni: "Punto importante, sono felice per la reazione della squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Squadra camaleontica. Ci tenevamo a vincere all'esordio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso