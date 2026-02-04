Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie A

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie ATUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 05:15Serie A
Simone Bernabei

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 26esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva.

Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:

24^ GIORNATA
06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona - Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY
18/02/2026 Mercoledì 20.45 Milan - Como DAZN

25ª GIORNATA
13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan DAZN
14/02/2026 Sabato 15.00 Como - Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY

26ª GIORNATA
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY

Articoli correlati
Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano
Un talento al giorno, Jaden Dixon: l'investimento Arsenal per il futuro Un talento al giorno, Jaden Dixon: l'investimento Arsenal per il futuro
Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Altre notizie Serie A
Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti TMW RadioCalciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio
Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice" Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
Fiorentina, Ulivieri su Rugani: “È stato preso per giocare, ora deve ritrovare il... TMWFiorentina, Ulivieri su Rugani: “È stato preso per giocare, ora deve ritrovare il ritmo”
Milan, Rabiot l'uomo in più: gol, assist e un primato condiviso solo con Nico Paz... Milan, Rabiot l'uomo in più: gol, assist e un primato condiviso solo con Nico Paz
Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il... Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"
Bologna, Freuler: "Troppi errori individuali, dobbiamo essere delusi di noi stessi... Bologna, Freuler: "Troppi errori individuali, dobbiamo essere delusi di noi stessi ma..."
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
2 Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"
3 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio
5 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Allegri sorride, Italiano no. E Nkunku si prende una rivincita su chi lo voleva fuori dal Milan
Immagine top news n.1 La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz fino al 2031. E Vlahovic torna ad allenarsi
Immagine top news n.2 Inter senza tifosi per 3 trasferte (ma il derby è salvo). Intanto Marotta parla del nuovo stadio
Immagine top news n.3 Adrien Rabiot a meno di 10 milioni è la più grande steal della stagione di Serie A
Immagine top news n.4 Serie A, classifica aggiornata: il Milan prova a tenere il passo. Notte fonda Bologna
Immagine top news n.5 Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Rabiot è un cannibale. Nkunku, menomale sei rimasto
Immagine top news n.6 La rimessa di Miranda chiude una serata tragicomica a Bologna: il Milan giganteggia 3-0
Immagine top news n.7 Che Icardi avrebbe ritrovato la Juve? Dalla Turchia: "Segna sempre, ma è un po' più appesantito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Immagine news Serie A n.3 L'osservatore Palma: "Genoa, che colpo Amorim. Lazio, interessante Przyborek"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Ulivieri su Rugani: “È stato preso per giocare, ora deve ritrovare il ritmo”
Immagine news Serie A n.6 Milan, Rabiot l'uomo in più: gol, assist e un primato condiviso solo con Nico Paz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, Tirelli: "Ieri giornata emozionante, non mi aspettavo la chiamata dalla B"
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia pronto a piazzare un altro colpo: è lo svedese Shagaxle
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Fracchiolla: "Via chi non voleva restare. Ora siamo più esperti e compatti"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Fila: "Questa era la soluzione migliore. Voglio integrarmi e dare il mio contributo"
Immagine news Serie B n.5 Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere qui"
Immagine news Serie B n.6 Candela: "L'Empoli è un passo avanti nella mia carriera. Posso giocare anche da centrale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Rizzetta: "Vogliamo la Serie B, ma 4mila in casa è una delusione enorme"
Immagine news Serie C n.3 Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde
Immagine news Serie C n.6 La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.6 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano