Un talento al giorno, Jaden Dixon: l'investimento Arsenal per il futuro

Nell'ultimo giorno di mercato l'Arsenal ha finalizzato un'operazione da 3,2 milioni di sterline più bonus per assicurarsi il giovane talento Jaden Dixon. Il club londinese considera questo acquisto un colpo di grandissimo spessore per il futuro, assicurandosi uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Nell'ultimo anno, Dixon aveva attirato l'interesse di numerosi club, tra cui Chelsea e Nottingham Forest, oltre alle sirene olandesi di Utrecht e NEC Nijmegen. Tuttavia, il difensore ha dato priorità assoluta al ritorno nel nord di Londra — dopo aver lasciato il Tottenham nell'estate del 2023 — non appena i Gunners hanno manifestato il loro interesse.

Classe 2007, l'ormai ex Stoke City vanta già sei presenze tra i professionisti ed è un difensore estremamente versatile e moderno: sebbene il suo ruolo naturale sia quello di centrale, può agire con efficacia come terzino su entrambe le fasce. Dixon numericamente prende il posto di Maldini Kacurri, recentemente ceduto al Grimsby Town, e si candida a diventare un pilastro della retroguardia dei Gunners negli anni a venire.

Nome: Jaden Dixon

Nato il: 7 maggio 2007

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore versatile

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Micah Richards

