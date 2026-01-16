Esordio da sogno per Rafiu Durosinmi: stacco imperioso e gol dell'1-1 in Pisa-Atalanta
TUTTO mercato WEB
Esordio da sogno per Rafiu Durosinmi, che ha appena pareggiato i conti alla Cetinar Arena. Cross dalla destra di Leris per lo stacco imperioso del centravanti nigeriano, in anticipo su Ahanor: niente da fare stavolta per Carnesecchi e gol dell'1-1 all'87'. Il nuovo acquisto del Pisa era entrato in campo al 68', debuttando nel calcio italiano pochi giorni dopo il suo approdo in Toscana.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile