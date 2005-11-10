Sui social è già virale la Gasperini dance: il tecnico della Roma esce dal campo ballando

Saranno i risultati, sarà tutto il potere e la centralità nel progetto giallorosso di cui è stato investito dalla famiglia Fredkin, ma quest'anno a Roma stiamo assistendo ad una versione di Gian Piero Gasperini mai visto prima d'ora. Dimentichiamoci quella sempre un po' tesa e corrucciata anche nei weekend felici, di vittoria, vista per tanti anni a Bergamo. Nella Capitale Gasp, oltre ad aver trovato una squadra che segue perfettamente i suoi dettami e vola in classifica, sembra aver scoperto una serenità che forse non aveva mai sperimentato.

La Gasp dance è già virale

Ieri sera, al triplice fischio che ha sancito la vittoria della Roma per 3-0 contro il Sassuolo, la terza consecutiva in campionato che riporta i giallorossi momentaneamente al secondo posto e a -1 dalla capolista Lazio, Gian Piero Gasperini è uscito dal terreno di gioco ballando. Una scena immortalata dalle telecamere e che i social hanno inevitabilmente già reso viralissima.

𝙂𝙖𝙨𝙥 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙞 𝙡𝙪𝙥𝙞 🐺 #Gasperini #SerieAEnilive #RomaSassuolo #DAZN https://t.co/BNXRsSkUI2 — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 8, 2026

Gasperini: "Gesto per alcuni tifosi"

Nel post partita, il tecnico di Grugliasco ha spiegato che il gesto era rivolto ad alcuni tifosi: "Ci sono un paio di persone che dopo la partita mi aspettano lì alla scaletta (quella che porta al tunnel degli spogliatoi, ndr) - ha spiegato Gasp sorridendo - e quando vinciamo vogliono farmi fare un po' il buffone".