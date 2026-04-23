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Esuberi Fiorentina: rientrano almeno 16 giocatori in estate, Paratici dovrà venderne la metà

Esuberi Fiorentina: rientrano almeno 16 giocatori in estate, Paratici dovrà venderne la metà TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:25Serie A
Yvonne Alessandro

L’estate di Fabio Paratici si preannuncia caldissima. Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina dovrà gestire il rientro al Viola Park di almeno 16/18 giocatori attualmente in prestito. L’obiettivo è ricollocare questi esuberi, fuori dal progetto tecnico, sperando di piazzarne almeno la metà secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport. Entro fine giugno sono già certi di tornare alla base 9 profili: Martinelli (Sampdoria), Sottil (Lecce), Barak (Sampdoria), Caprini (Mantova), Vannucchi (Cosenza), Harder (Padova), Distefano e Rubino (entrambi dalla Carrarese), oltre a Beltran. Quest’ultimo, reduce dal prestito al Valencia, vorrebbe restare in Spagna, spingendo i club a ridiscutere i termini dell'accordo.

Cessioni a titolo definitivo. La situazione è legata a particolari clausole di riscatto. Gino Infantino potrebbe salutare se l'Argentinos Juniors centrerà la salvezza, facendo scattare l'obbligo a cifra contenuta (a fine 2026), mentre per Lorenzo Lucchesi è previsto un obbligo condizionato al Monza fissato a 250mila euro. Chi resta in bilico? L'Hellas Verona, secondo il quotidiano romano, potrebbe confermare Valentini per 4 milioni, stessa cifra richiesta al Paok per Bianco, mentre il Sassuolo dovrebbe versare 3,5 milioni per trattenere Nzola.

Possibilità. Richardson tornerà probabilmente dal Copenaghen, che però ha l'opzione per acquistarlo a 10 milioni, mentre il Bologna ha un diritto di riscatto su Sohm fissato a 14 milioni. In Spagna si monitorano con attenzione le posizioni di Moreno al Levante e Amatucci al Las Palmas: le loro eventuali conferme definitive porterebbero alla Fiorentina 15 e 5 milioni di euro. Da questo tesoretto, poi, il diesse Paratici si potrebbe muovere sul mercato in entrata.

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