Esultanza sfrenata dopo il gol di Durosinmi, Gilardino ammette: "Mi sono fatto male alla caviglia"

Mister Alberto Gilardino, intervistato da Sky Sport, ha commentato così il pareggio ottenuto questa sera con l'Atalanta: "Partita importante del Pisa, giocata con compattezza e ordine difensivamente, ma anche con coraggio e personalità nell'impostazione del gioco. Purtroppo non siamo riusciti a segnare nel primo tempo, sarebbe stata un'ingiustizia perdere stasera. Grande prova di tutti, siamo attaccati alla prestazione e manteniamo sempre questo status all'interno delle partite. Dobbiamo continuare a lavorare e a crederci".

Sulla sua esultanza sfrenata dopo il gol di Durosinmi: "Mi son fatto male alla caviglia, veramente (ride, ndr)".

Sull'acquisto di Felipe Loyola dall'Independiente: "Felipe ha la garra giusta, è quello che ci serve. Arriva da un campionato sudamericano e ha nel DNA quelle caratteristiche che stiamo cercando di mettere ulteriormente nella nostra squadra. È un box to box, ha qualità e lo aspettiamo".