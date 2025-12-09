Europa League e Conference, in campo giovedì Bologna, Roma e Fiorentina: gli arbitri
Nella serata di giovedì 11 dicembre si giocano tre partite delle coppe internazionali, con tre squadre della nostra Serie A impegnate tra Europa League (Bologna e Roma) e Conference (Fiorentina).
La UEFA ha designato le squadre di arbitri scelte per l'occasione, eccole dunque di seguito al completo per ciascun incontro.
FIORENTINA vs DINAMO KIEV (giovedì 11 dicembre, ore 18:45)
Arbitro: Miloš Milanović SRB
Assistenti: Milan Pašajlić SRB e Novak Novaković SRB
Quarto uomo: Milan Ilić SRB
Video Assistant Referee: Momčilo Marković SRB
Assistente Video Assistant Referee: Milan Stefanović SRB
CELTA VIGO vs BOLOGNA (giovedì 11 dicembre, ore 21:00)
Arbitro: Radu Petrescu ROU
Assistenti: Radu Ghinguleac ROU e Alexandru Mihai Voda ROU
Quarto uomo: Cristian Moldoveanu ROU
Video Assistant Referee: Darren England ENG
Assistente Video Assistant Referee: Marcel Birsan ROU
CELTIC vs ROMA (giovedì 11 dicembre, ore 21:00)
Arbitro: István Kovács ROU
Assistenti: Mihai Marica ROU e Ferencz Tunyogi ROU
Quarto uomo: Szabolcs Kovacs ROU
Video Assistant Referee: Cătălin Popa ROU
Assistente Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA