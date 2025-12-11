Europa League, la classifica dopo 6 turni: Roma e Bologna 'vedono' i primi otto posti
Dopo sei turni di Europa League le due squadre italiane impegnate avvicinano i primi otto posti che permettono la qualificazione diretta agli ottavi di finale e permetterebbero di saltare un ulteriore turno. La Roma infatti dopo il successo contro il Celtic Glagow si porta a quota 12 punti, uno meno di Braga e Porto che attualmente sono le ultime due squadre a qualificarsi per gli ottavi. Il Bologna invece sale a 11 punti dopo il successo a Vigo. Entrambe le squadre, a due turni dalla fine, mettono comunque un’importante ipoteca sul passaggio del turno.
Classifica Europa League
Lione 15 (+10)
Midtjylland 15 (+8)
Aston Villa 15 (+6)
Betis 14 (+7)
Friburgo 14 (+6)
Ferencvaros 14 (+5)
Braga 13 (+5)
Porto 13 (+4)
Stoccarda 12 (+7)
Roma 12 (+5)
Nottingham Forest 11 (+5)
Fenerbahçe 11(+4)
Bologna 11 (+4)
Viktoria Plzen 10 (+4)
Panathinaikos 10 (+2)
Genk 10 (+1)
Stella Rossa 10 (0)
Paok Salonicco 9 (+3)
Celta Vigo 9 (+3)
Lille 9 (+4)
Young Boys 9 (-4)
Brann 8 (-1)
Ludogorets 7 (-3)
Celtic Glagow 7 (-4)
Dinamo Zagabria 7 (-5)
Basilea 6 (-1)
FCSB 6 (-4)
G. A. Eagles 6 (-6)
Sturm Graz 4 (-4)
Feyenoord 3 (-6)
RB Salisburgo 3 (-6)
Utrecht 1 (-6)
Glagow Rangers 1(-8)
Malmo 1 (-9)
Maccabi Tel Aviv 1 (-16)
Nizza 0 (-9)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.