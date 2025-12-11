Conference League, la classifica dopo 5 turni: Strasburgo da solo in vetta, Fiorentina 11^
Si è conclusa la 5^ e penultima giornata della prima fase di Conference League, con l'unica italiana della competizione, la Fiorentina, che torna al successo dopo 2 sconfitte consecutive contro la Dinamo Kiev. Vittoria in tranquillità per il Crystal Palace, per qualità una delle migliori squadre della competizione, così come per l'AZ Alkmaar. frena il Magonza, mentre vince ancora lo Strasburgo, ora da solo in vetta alla graduatoria. Per la Fiorentina, con una giornata ancora da giocare, c'è invece un momentaneo 11esimo posto.
Classifica Conference League:
Strasburgo 13 (+4)
Shakhtar 12 (+5)
Rakow 11 (+6)
AEK 10 (+6)
Samsunspor 10 (+6)
Sparta Praga 10 (+4)
Vallecano 10 (+3)
Magonza 10 (+2)
Crystal Palace 9 (+5)
AEK Larnaca 9 (+5)
Fiorentina 9 (+4)
Celje 9 (+1)
Alkmaar 9 (0)
Rijeka 8 (+3)
Omonia 8 (+2)
Losanna 8 (+2)
Noah 8 (+1)
Jagiellonia 8 (+1)
Drita 8 (-1)
Lech 7 (+3)
Shkendija 7 (0)
Sigma Olomouc 7 (-1)
Univ. Craiova 7 (-1)
Lincoln 7 (-5)
KuPS 6 (+1)
Zrinjski 6 (-2)
Breidablik 5 (-3)
Dinamo Kiev 3 (-2)
Hacken 3 (-2)
Legia 3 (-3)
Slovan Bratislava 3 (-5)
Hamrun 3 (-5)
Aberdeen 2 (-8)
Shelbourne 1 (-7)
Shamrock Rovers 1 (-8)
SK Rapid 0 (-11)
