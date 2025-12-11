Riecco Angelino: la Roma ritrova il suo esterno sinistro due mesi e mezzo dopo

Angelino può finalmente lasciarsi alle spalle il periodo più difficile della sua carriera recente. L’esterno della Roma, fermato per oltre due mesi e mezzo da una malattia che nulla aveva a che fare con un normale infortunio sportivo (bronchite asmatica), è ufficialmente tornato in gruppo e tra i convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di Europa League contro il Celtic.

Una notizia accolta con grande sollievo dallo staff giallorosso e dallo stesso tecnico, che riabbraccia un giocatore fondamentale per equilibrio e qualità. Il rientro effettivo è arrivato nel finale del match: dieci minuti, recupero compreso, sufficienti però a certificare la fine di un calvario iniziato lo scorso 28 settembre.

Per Angelino è un nuovo punto di partenza, per la Roma un recupero prezioso in vista della seconda parte di stagione.