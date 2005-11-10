Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra
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Claudia Marrone
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04.11.2026 16:49Serie B
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© foto di Federico Serra
Brutte notizie per la Virtus Entella, che perde Mattia Alborghetti per un periodo di tempo non ancora definito: il calciatore ha infatti rimediato una lesione di secondo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, e ha già iniziato il percorso di recupero, con le sue condizioni che saranno monitorate di giorno in giorno.
Di seguito, la nota del club:
"La Virtus Entella comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore Mattia Alborghetti hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.
Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate costantemente".
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