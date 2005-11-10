Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra

Brutte notizie per la Virtus Entella, che perde Mattia Alborghetti per un periodo di tempo non ancora definito: il calciatore ha infatti rimediato una lesione di secondo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, e ha già iniziato il percorso di recupero, con le sue condizioni che saranno monitorate di giorno in giorno.

Di seguito, la nota del club:

"La Virtus Entella comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore Mattia Alborghetti hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate costantemente".