Fabiani: "Tra Salernitana e Lazio non c'è mai stata nessuna plusvalenza fittizia"

Intervenuto ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it a margine di un seminario all'Università di Salerno, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha dichiarato: "La differenza è tra plusvalenza fittizia e reale: fittizia quando due società si scambiano calciatori allo stesso importo per fini bilancistici, reale quando c'è una vendita sic e simpliciter da una società all'altra. Nel caso di specie della Lazio, ad esempio con la Salernitana, mai è stata fatta una plusvalenza fittizia, e nonostante questo è stata aperta un'inchiesta destituita di qualsiasi fondamento dalla procura di Tivoli sull'affare Akpa Akpro, che fu una vendita secca.

Era stato capitano del Tolosa, alla Salernitana lo rimettemmo in pista, lo voleva il Lione che offriva 13-14 milioni e invece alla fine l'ha preso la Lazio a 11, lui ha preferito così, e la Salernitana di contro non ha comprato dalla Lazio. Poi alla Salernitana della cifra pagata dai biancocelesti ne ha beneficiato chi è subentrato a Lotito, bensì prima il trust e poi l'attuale proprietà. Tuttavia mi trovo indagato dalla Procura di Tivoli per fatti destituiti di qualsiasi fondamento, lasciamo fare il corso delle cose alla magistratura e sicuramente accerterà quelle che sono le cose reali e non le ricostruzioni giornalistiche.

Quindi tra Salernitana e Lazio non c'è mai stata nessuna plusvalenza fittizia, eppure io insieme ad altre tre persone mi ritrovo indagato presso la Procura di Tivoli per fatti destituiti di qualsiasi fondamento. Tra l'altro la cessione non avviene con l'emissione di fatture, ma c'è la stanza di compensazione che regola questi movimenti sul mercato. Dal punto di vista tecnico Akpa Akpro interessava all'allora allenatore Simone Inzaghi, che lo portò in ritiro ad Auronzo e lo fece giocare. Segnò anche un gol in Champions League all'esordio contro il Borussia Dortmund".