Lazio, Fabiani: "Con Milinkovic e Immobile mi sarei impoltronito. Ho fatto solo ricostruzioni"

Tra le tanti cose di cui ha parlato Angelo Fabiani ai microfoni di DAZN c'è anche il mercato di gennaio. Il direttore sportivo della Lazio ha spiegato così le manovre fatte: "Siamo stati la società che ha più movimentato, sia in uscita, che in entrata. Non abbiamo messo sul mercato o alla porta nessuno, ma quando di trovi di fronte a reiterate richieste da parte dei giocatori o dei procuratori, che vogliono andare via perché ci sono squadre che gli allungano i contratti, che gli danno il triplo dei soldi… Beh, con molta tranquillità e onestà bisogna accontentarli, perché io ritengo che all'interno dello spogliatoio ci devono essere giocatori motivati".

C'è qualcosa che cambierebbe se potesse tornare indietro?

"La classifica (ride, ndr) e alcune partite che ci hanno visto immeritatamente perdere, potevamo ottenere qualcosa di diverse. Mi sarebbe piaciuto vedere all'opera tutti gli effettivi, un po' di amaro in bocca questo lo lascia".

Come vivete le partite senza i tifosi?

"La risposta è scontata, non bene, questo è fuori discussione, per tanti motivi. Se mi metto nei panni dei calciatori, giocare senza i propri tifosi toglie un po' di adrenalina che fa ballare il terreno di gioco. Mi auguro che a stretto giro di posta si possa risolvere anche questa problematica. Organizzeremo una tavola rotonda con tutte le componenti che fanno parte del mondo del calcio, dai media ai tifosi, proprio per illustrare loro il nostro nuovo percorso. È giunto il momento di informare con dati oggettivi di quello che stiamo facendo oggi per il domani. Non è bello giocare senza pubblico, non si dà una buona immagine. Non ce l'ho con i tifosi, rispetto il parere di tutti, ho un solo dovere e compito, quello di preoccuparmi di programmare che nel breve tempo possibile si possa essere competitivo. Sono le sfide più difficili? In 30 anni di calcio mi sono sempre imbattuto in ricostruzioni, non ho mai gestito una squadra importante che l'anno prima aveva vinto uno Scudetto. Mi sarebbe piaciuto lavorare tantissimo con Milinkovic-Savic, Immobile che faceva 35 gol, Luis Alberto, Felipe Anderson… Mi sarei impoltronito, mi mettevo dietro la scrivania, tanto avrebbero risolto loro le questioni. Anche loro però fecero fatica a inserirsi, i primi anni Milinkovic non brillava, poi è diventato un calciatore straordinario. Così anche Immobile. Quando Sarri dice di avere pazienza, vuole anche dire di dare possibilità ai ragazzi di ambientarsi e costruire un gruppo organico per toglierci qualche soddisfazione. L'erba voglio purtroppo non la troviamo da nessuna parte. Io credo nel lavoro e spero che insieme a me ci credano tutti quelli che hanno a cuore le sorti della Lazio".

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