Lazio, Taylor: "Felice più per la vittoria che per la doppietta. Avanti così"
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Dopo Bologna-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così il centrocampista biancoceleste Kenneth Taylor, autore della doppietta decisiva: "Sono molto contento, più per la vittoria che per la doppietta. Era importante portare a casa questi tre punti. Poi, ovviamente, sono felice anche per i miei gol (sorride, ndr). Sul primo sono stato un po' fortunato, penso che il secondo gol sia merito di Dia che mi ha permesso di arrivare in porta con un grande pallone. Ora dobbiamo andare avanti così".
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