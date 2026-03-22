Roma, Massara: "C'è volontà di trasformare la delusione in energia positiva"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce, valida per la 30ª giornata di Serie A:

Sul morale della squadra dopo l'eliminazione dall'Europa League

"C'è la volontà di ripartire subito, trasformare la delusione in energia positiva e chiudere bene il campionato".

El Aynaoui e Pisilli titolari

"Due giocatori forti, che hanno fatto bene. El Aynaoui ha fatto una bella prima parte di stagione, poi in Coppa d'Africa è stato uno dei giocatori migliori. In quel periodo in cui lui era fuori, Pisilli ne ha approfittato dimostrando qualità e continuità. Puntiamo tantissimi su entrambi".

La difesa, punto di forza di inizio stagione, sta mostrando qualche crepa

"Paradossalmente nel momento in cui davanti abbiamo molti infortunati, popi abbiamo trovato maggiore prolificità. Invece abbiamo perso un po' di quella solidità difensiva che non ridimensionerei ai difensori ma a tutta una fase. Il mister sta lavorando per ritrovare quella capacità di non subire gol che ci ha accompagnato per lunghi tratti della stagione".

Sul calendario intasato che non permette alla Nazionale di avere una settimana dedicata

"Il tema del calendario è un aspetto critico. Non si riescono a trovare date, difficile trovare spazi per i nostri commissari tecnici anche se siamo d'accordo che qualificarsi al Mondiale è fondamentale per il movimento. Il tema calendario riguarda un discorso più ampio, ci sono state tantissime discussioni che non hanno prodotto a una soluzione".