Lecce, Di Francesco: "Il nostro gol era valido, la mano sul petto è leggerissima"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta contro la Lazio è intervenuto al microfono di DAZN: "Il nostro gol era valido. Non doveva essere annullato, è una mano sul petto leggerissima, Sottil era davanti. E quel gol poteva cambiare le sorti della gara. Noi siamo stati secondo me poco puliti nel palleggio, poco frenetici, frettolosi nelle situazioni di gioco. E questo non ci ha permesso di creare occasioni. La Lazio ha fatto una buona gara. Nel computo della partita ci può stare la sconfitta. La Lazio ha fatto meglio di noi, poteva anche starci, ma noi dovevamo essere più lucidi e freddi".

Anche se avete giocato con una squadra a trazione anteriore avete calciato poco.

"Abbiamo sbagliato un po' troppo tecnicamente, ma siamo arrivati più volte sul fondo a creare situazioni di pericolo. Dovevamo essere un po' più lucidi. Non potevamo solo difenderci, bisognava alzare la qualità del gioco. Nelle scelte finali però abbiamo sbagliato".

Sul possesso.

"C'era troppa differenza. Loro bravi, erano in giornata, palleggiavano bene. Noi in questo siamo stati meno bravi. Sia nelle pressioni sia quando avevamo noi palla. Siamo stati meno bravi del solito noi invece in questo".