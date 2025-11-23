Lazio, Guendouzi: "Voglio giocare altre partite qui. Voci sul futuro? Testa al presente"
Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, è intervenuto al microfono di DAZN dopo il successo contro il Lecce: "Abbiamo giocato molto bene oggi, abbiamo fatto una bella partita, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo la qualità per fare ancora di più. Oggi è stato fatto un lavoro fantastico".
Quanto è importante aver superato le cento presenze?
"Per me è una bella cosa perché ho giocato più di cento partite in appena due anni e mezzo, ma voglio giocare ancora con questa maglia e fare più gol e più vittorie con la squadra. Per me è la cosa più importante".
Anche una risposta alle tante voci che si inseguono sul tuo futuro?
"Per me siamo tutti concentrati sul presente, siamo uniti e va bene".
