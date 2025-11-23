Inter-Milan è un Derby per lo Scudetto? Le parole dei due presidenti Marotta e Scaroni

In corso a San Siro c'è la stracittadina tra Inter e Milan, fiore all'occhiello della 12^ giornata di Serie A e sfida di alta classifica. Per qualcuno è già una specie di antipasto di quella che sarà la sfida Scudetto, per altri è tutto troppo prematuro. Nel pre-partita, intervistati da DAZN, anche i presidenti dei due club, hanno detto la propria sull'argomento.

Giuseppe Marotta (Inter): "Credo che il derby abbia sempre un fascino particolare, al di là della classifica. Siamo in una fase altamente interlocutoria, dobbiamo dare continuità ma credo che per lo scudetto ci sono ancora tantissimi punti a disposizione e tante rivali".

Paolo Scaroni (Milan): "Abbiamo lavorato per dare competitività alla nostra squadra e penso che ci siamo riusciti, poi come dice giustamente Allegri i conti si fanno a marzo. È presto per tirare le somme ma siamo fiduciosi".

Di seguito le formazioni ufficiali del derby.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.