Lecce, Ramadani: "Non c'è fallo sul gol, per noi è una scelta pesantissima"

20.13 - Si ferme il Lecce, che dopo la vittoria di Firenze e il pareggio contro il Verona cade all'Olimpico contro la Lazio. Decidono le reti di Matteo Guendouzi nel primo tempo e di Tijjani Noslin nel finale di partita. Tra pochi minuti il calciatore giallorosso Ylber Ramadani interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

Ci puoi raccontare la tua visione del gol annullato?

"Noi abbiamo sbagliato il primo tempo, tanti passaggi sbagliati nella nostra metà campo e questo ha reso la Lazio pericolosa. L'episodio del gol l'ho guardato dopo, pensavo di aver fatto fallo io su Basic. Dopo ho guardato e quello di Sottil non mi sembra fallo, è una mano sul petto e un gol annullato così pesa tantissimo per noi".

Cosa non ha funzionato a livello offensivo?

"Abbiamo fatto bene fino al gol subito a livello difensivo, ma in fase di possesso ci sono mancati passaggi di qualità. Abbiamo sofferto, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima in casa col Torino".

Potete aumentare il contributo offensivo di voi centrocampisti?

"Io voglio fare sempre gol, ma quando il mister mi chiede di rimanere leggermente più arretrato per dare equilibrio non lascio la zona. Io dovevo dare più copertura alla linea difensiva, sul secondo gol eravamo tutti nella metà campo della Lazio ed è arrivato un contropiede. Il mister mi chiedeva proprio di dare più equilibrio".

