Farioli: "Napoli forte, come noi. Se uno vede gli xG, trova una produzione di alto livello"

Francesco Farioli, allenatore del Porto che domani sfida il Napoli in Champions League, ha presentato la partita e i temi ad essa direttamente collegati nel corso della conferenza stampa della vigilia.

Napoli club cresciuto tanto

Ha detto Farioli, provando a fotografare la sfida: "In una partita del genere parlare di favoriti è difficile. Il Napoli ha qualità anche con qualche assente, è una squadra forte e competitiva. Ma anche noi lo siamo. Loro hanno vinto due scudetti negli ultimi anni, noi sfrutteremo le nostre possibilità per fare una bella partita. Vogliamo andare in campo con grande determinazione. Il Napoli è una società cresciuta tanto, con De Laurentiis è da anni in Champions, ha vinto due scudetti".

Un elogio alla produzione azzurra

E poi, ancora, in conclusione ha aggiunto l'allenatore del Porto parlando delle qualità del Napoli: "Se uno vede gli xG, si accorge che la produzione offensiva del Napoli è di alto livello. E' una squadra che costruisce tanto ma alcuni risultati non hanno rappresentato quella che era stata la sua performance. Ma è successo anche a noi in Champions. Questo è il calcio. Quello che conta è la prestazione e poi il risultato sappiamo che è giudice supremo. Ma nelle valutazioni serve lucidità per analizzare e contestualizzare tutto quello che succede".

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