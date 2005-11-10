Farioli e un sapore d'Italia: i 7 ex Serie A del Porto che stasera sfida il Napoli

Stasera sul campo del Do Dragao probabilmente si parlerà più che altro in italiano. Non soltanto perché a dare indicazioni al Porto, avversaria del Napoli nella partita delle ore 21 che vale per la 4^ giornata di Fase Campionato della Champions League, c'è l'italianissimo allenatore Francesco Farioli (entrato più di una volta anche nell'orbita di squadre della nostra Serie A) ma anche per via di una nutrita colonia di ex giocatori del nostro campionato nelle fila dei portoghesi.

Due attaccanti ex Milan

Insieme al suo allenatore a parlare per la conferenza stampa della vigilia, per esempio, c'era Andre Silva. Ex Milan, che in rossonero era arrivato per fare sfracelli, pagato come se fosse un attaccante top ma non capace di dimostrare tutto ciò nei gesti con i rossoneri. Destino simile a quello vissuto dal messicano Santiago Gimenez, con il quale si gioca di gara in gara una maglia da titolare in attacco.

Quattro su cinque in difesa

Procedendo per zone di campo, in difesa sono quattro gli ex Serie A. Tre fanno i centrali: il polacco Jakub Kiwior, l'argentino Nehuen Perez e il veterano inglese Chris Smalling, rispettivamente ex giocatori di Spezia, Udinese e Roma nel nostro campionato. E poi ancora, Alberto Costa a destra, che la Juventus ha scambiato con Joao Mario nell'estate 2025, o un altro ex Udinese come il centrocampista Seko Fofana. Una nutrita colonia di conoscitori del nostro campionato che magari potrà aiutare nella battaglia contro il Napoli.