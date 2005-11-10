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Porto-Napoli, le probabili formazioni: Allegri in emergenza, ruolo inedito per Lang

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Marco Pieracci
Oggi alle 06:06Probabili formazioni
autore Marco Pieracci
04.11.2026 06:06Probabili formazioni
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In un momento di estrema difficoltà, tra sconfitte e infortuni che si accumulano, questa sera il Napoli fa visita al Porto nella sfida valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri inseguono l’impresa in terra lusitana, di questo si tratterebbe vista la situazione di grave emergenza con la quale si presenta al cospetto dei campioni del Portogallo. Direzione arbitrale affidata a Michael Oliver. Calcio d’inizio alle ore 21.

Come arriva il Porto

In patria i Dragoni dettano legge da quando sedici mesi fa la squadra è passata nelle sapienti mani di Francesco Farioli: dopo aver riportato il titolo nazionale in bacheca, il giovane tecnico italiano è saldamente al comando della classifica anche in questa seconda stagione con ben 5 punti di vantaggio sui rivali storici del Benfica. In Europa però è ancora al palo: tre gare, altrettante sconfitte contro Manchester City, Betis e PSV. Ballottaggio Samu-André Silva al centro dell'attacco.

Come arriva il Napoli

Scelte obbligate per Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con una lista chilometrica di indisponibili: certe le assenze di Badiashile, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Neres, Alisson Santos e Spinazzola oltre a quella di Marianucci, non inserito nelle liste UEFA. Domattina verranno valutate le condizioni fisiche di De Bruyne mentre Hojlund è sfebbrato e dovrebbe partire titolare. Inevitabile o quasi quindi il passaggio al 3-5-2 con Lang schierato in un inedito ruolo di esterno a tutta fascia, per coprire il buco apertosi sulla fascia sinistra.

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