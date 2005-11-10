Il tecnico del 'baby' Varela al PAOK: "È un top. Ecco dove deve ancora crescere"

Una carriera certamente non banale e comune quella di Gustavo Varela, ventunenne capocannoniere portoghese della Serie A italiana con la maglia del Monza, 9 reti in 10 partite, 9 giocate dalla punta della formazione di Ivan Juric. Formatosi nelle giovanili dello Sporting CP, è adnato poi al PAOK Salonicco dove ha giocato con l'Under 17 e con l'Under 19. Poi Benfica, U19 e Benfica B, poi il Gil Vicente e ora il Monza. Tuttomercatoweb.com ha intervistato il suo tecnico ai tempi della Grecia, Stelios Malezas, parlando anche di punti di forza e skills del giocatore.

"Lo abbiamo tirato su dall'Under 17 all'Under 19 per le sue caratteristiche fisiche ma non solo per quello. Anche perché la sua skill migliore, allora come adesso, era la tenacia, il fatto di non aver paura, quello di restare sempre in partita e tecnicamente la lettura delle giocate all'interno dell'area di rigore. Un senso dell'anticipo unico".

In cosa deve migliorare ancora Varela?

"Deve legare ancora di più il gioco, supportando ancor di più i compagni di squadra".

Il retroscena di Cristiano Bacci su Gustavo Varela

Cristiano Bacci, allenatore italiano che si è costruito una carriera in Portogallo alla guida delle varie Boavista, Moreirense, Tondela ed Estrela Amadora, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb. "Il responsabile dell’area tecnica del Monza, Francesco Vallone, ha lavorato con me a Udine, e Gustavo è figlio di Fernando Varela, mio ex giocatore ai tempi del Paok; quando mi è stato chiesto un parere ho spinto molto per l’acquisto di Gustavo. A Monza sono stati molto bravi a vederlo perché non era titolare e giocava a sprazzi al Gil Vicente, eppure aveva già fatto intravedere ottime cose".