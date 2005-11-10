Roma, i rientri dopo il 45' sono un problema: dall'Inter al Man United, il gol subito arriva sempre

Una squadra brillante nel primo tempo, improvvisamente fragile nella ripresa. È un copione che si ripete con preoccupante frequenza per la Roma di Gian Piero Gasperini, protagonista di un'altra partita dai due volti contro il Manchester United. Dopo una prima frazione di grande qualità, i giallorossi hanno lasciato completamente l'iniziativa agli avversari, senza riuscire praticamente più a costruire occasioni. Un problema già emerso contro il Real Madrid, quando la Roma aveva dominato per circa 70 minuti prima di concedere otto occasioni da gol negli ultimi 25. A Old Trafford, però, il blackout è arrivato ancora prima.

Roma, i rientri dall'intervallo sono diventati un problema

Non si tratta più di episodi isolati. Contro Inter, Atalanta, Fenerbahce e Udinese, così come contro il Manchester United, la Roma ha subito gol nei primi cinque-dieci minuti della ripresa. Un dato che impone una riflessione sulla gestione dell'intervallo e sull'atteggiamento con cui la squadra torna in campo. A volte i giallorossi sembrano perdere aggressività, altre volte finiscono per abbassarsi eccessivamente nel tentativo di amministrare il vantaggio. Una tendenza incompatibile con le ambizioni della squadra di Gasperini. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport-