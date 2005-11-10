Nico Paz, il Real e una vetrina chiamata Champions: Lens-Como profuma già di mercato

Nico Paz è indubbiamente il calciatore più talentuoso che in questo momento ha il Como in rosa e infatti lo ha pagato 60 milioni di euro la scorsa estate. Ogni gol e ogni assist che fa la sua valutazione cresce e il club degli Hartono è sempre più convinto di aver speso bene i soldi per lui. Il problema è che il Real Madrid non ha perso del tutto il controllo su di lui, visto che si è riservato un diritto per riacquistarlo a 80 milioni di euro durante la sessione di mercato al termine della stagione.

La vetrina Champions League

Se il modo in cui gioca in Serie A è sotto gli occhi di tutti, lo è ancora di più ciò che fa in Europa. In 3 partite l'argentino è stato capace di segnare 2 gol e fornire 3 assist, demolendo il Manchester United di Carrick. Che sia già pronto per una big, ammesso che il Como non lo sia, è cosa nota, se lo è per i Blancos sarà anche il cammino nel torneo più prestigioso per club a suggerirlo.

Tanti campioni, è il suo posto?

Bellingham, Arda Guler, Bernardo Silva, Vinicius Junior, Diomande, Rodrygo, Brahim Diaz, Mbappe, Endrick ed Espi. L'elenco dei campioni che popolano la zona offensiva del Real Madrid non finisce più e così la dirigenza dovrà valutare anche se effettivamente avrà bisogno di Nico Paz. Quella di oggi contro il Lens sarà un ulteriore banco di prova per lui e per il Como, superarlo sarebbe un'altra dimostrazione di quanto sia forte.