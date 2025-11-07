Pisa, Caracciolo: "Il gol di Touré un segno del destino, ce l'ho anche al Fantacalcio"
TUTTO mercato WEB
Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sulla Cremonese: "Forse sarà un segno del destino, ha segnato Touré che aveva fatto anche l'ultimo gol in casa in B. Sono doppiamente contento per la vittoria e poi perché ho Idri al Fantacalcio".
Cosa vi siete detti a fine partita?
"Scherzando ci siamo detti che non eravamo più abituati a vincere come facevamo l'anno scorso, è una bella emozione e ce la meritiamo perché stiamo lavorando tanto. Era importante vincere prima della sosta, dopo avremo tanti scontri diretti da affrontare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile