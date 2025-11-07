Pisa, Caracciolo: "Il gol di Touré un segno del destino, ce l'ho anche al Fantacalcio"

Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sulla Cremonese: "Forse sarà un segno del destino, ha segnato Touré che aveva fatto anche l'ultimo gol in casa in B. Sono doppiamente contento per la vittoria e poi perché ho Idri al Fantacalcio".

Cosa vi siete detti a fine partita?

"Scherzando ci siamo detti che non eravamo più abituati a vincere come facevamo l'anno scorso, è una bella emozione e ce la meritiamo perché stiamo lavorando tanto. Era importante vincere prima della sosta, dopo avremo tanti scontri diretti da affrontare".