Pisa, Aebischer: "Vittoria meritata. La mia abilità nei contrasti? So leggere l'avversario"

Michel Aebischer, centrocampista del Pisa, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Cremonese: "Belle sensazioni stasera, sin da subito ho visto un bel gruppo affiatato, anche stasera c'è stata una ottima prestazione e ci siamo meritati la vittoria. Se c'è da combattere combattiamo tutti insieme, la nostra forza è il gruppo e contro le grandi serve anche quello, è la nostra forza".

Sei il giocatore che ha più successo nei contrasti, hai una tecnica speciale?

"Non lo so, forse riesco a leggere cosa farà l'avversario e anticipare la giocata, provo a dare una mano su questo aspetto e chiaramente serve la grinta, questa ce l'ho".

Questo continuo cambiamento di Gilardino vi aiuta o rischia di confondervi le idee non dandovi punti di riferimento?

"Ci aiuta tanto, tutti giocano e possono stare, ci sono gambe fresche che entrano e possiamo andare sempre al 100%, tutti quelli che sono in campo sono al massimo e ci aiuta".