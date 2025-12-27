Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0 al 47'
Si sblocca subito la partita ad inizio del secondo tempo con il Parma che la sblocca grazie alla rete di Sorensen. Troppo in ritardo Parisi sul cross di Britschgi che pesca in mezzo Pellegrino. L’attaccante argentino sbuccia ma da dietro non sbaglia di testa il centrocampista danese
