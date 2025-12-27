Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata di Europa

Il sabato di Serie A vede in programma anche la sfida tra Torino e Cagliari. Sfida decisamente ostica per i sardi, dato che si trovano davanti un Toro reduce da 2 vittorie consecutive e voglioso di continuare a risalire la classifica. Non mancano certo gli avversari da tenere d'occhio per la difesa rossoblù e tra questi figura una vecchia conoscenza, ovvero Giovanni Simeone: giocatore che fa ricordare un breve periodo di grandi speranze.

L'estate del 2019 è ricca di cambiamenti per il Cagliari, che saluta uno dei suoi più grandi talenti. Nicolò Barella viene infatti ceduto all'Inter, ma con i soldi incassati il presidente Giulini migliora tutto l'organico con innesti in ogni reparto. Per quanto riguarda l'attacco, viene acquistato dalla Fiorentina il già citato Simeone (giocatore che ha alle spalle 3 stagioni vissute tra Genoa e Fiorentina con 117 presenze e 36 gol). Tale rosa, rinforzata anche da altri acquisti importanti come Olsen tra i pali, Mattiello e Pellegrini in difesa e il tandem Nainggolan-Nandez in mediana, viene affidata al confermato Rolando Maran che dimostra di saper sfruttare al meglio il materiale a disposizione.

Nella prima parte di stagione, infatti, il Cagliari è la vera e propria sorpresa della stagione. I rossoblù arrivano alla 15^ giornata in piena zona Champions, grazie ad un collettivo che funziona a meraviglia e soprattutto ad un attaccante che segna con puntualità. Simeone, infatti, si sblocca alla terza giornata in occasione del successo per 1-3 a Parma e poi segna anche contro Genoa, Bologna e Fiorentina. Il suo quinto gol stagionale arriva al 16^ turno contro la Lazio, in occasione della sconfitta che fungerà da sliding door della stagione: da lì in poi, sardi in picchiata e capaci di salvarsi solo nelle ultime giornate (con Zenga che prende il posto di Maran). Rimane però la soddisfazione di aver sognato l'Europa per qualche settimana, grazie anche ai gol di un centravanti a quei tempi idolo rossoblù e oggi avversario in maglia granata.