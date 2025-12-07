Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, due italiane hanno chiesto informazioni per Federico Chiesa. Dipende da Salah

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 15:52Serie A
Andrea Losapio

Federico Chiesa può tornare in Italia? Le buone prestazioni dell'ultimo periodo hanno messo l'accento su come l'esterno italiano stia decisamente meglio rispetto a un anno fa, trovando comunque poco spazio nel Liverpool di Slot. Ieri è rimasto in panchina novanta minuti contro il Leeds, nel 3-3 che ha ulteriormente allontanato i Reds dalle posizioni di testa.

Nei giorni scorsi però ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro - che possa rientrare sul destro - per il proprio attacco. Se ci fosse un'apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell'attuale. Il problema è che Mohamed Salah, ieri, ha avuto parole che danno ombra su una sua possibile permanenza.

Invece Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato proprio di Chiesa. "Come ho appena detto, ogni giocatore può partire titolare, ma abbiamo molte opzioni per iniziare nella sua posizione. Spesso ha avuto un impatto dalla panchina, quindi normalmente si mette un attaccante per segnare, ma lui in questa situazione ha continuato a correre quando un giocatore potrebbe fermarsi e pensare di non poter fare molto uno contro uno, e questo dice molto sulla sua mentalità di non arrendersi".

