Salah, la Coppa d'Africa può aprire le porte a Federico Chiesa a Liverpool
L'assenza di Mohamed Salah a gennaio per la Coppa d'Africa potrà aprire interessanti scenari per Federico Chiesa. L'attaccante italiano ha fin qui raccolto 14 presenze, di cui solamente due da titolare, entrambe in Coppa di Lega. Partite dove si è messo in mostra, con i due assist nel successo contro il Southampton.
Per il resto, ancora una volta poco spazio: qualche spezzone in Premier League, arrivando al massimo a una mezz'ora scarsa contro il Brentford in Premier League e un tempo giocato in Champions League, quando ha preso il posto di Alexander Isak.
Salah, fa sapere Arne Slot in conferenza stampa, sarà ancora disponibile fino al 15 dicembre, poi si aggregherà alla selezione egiziana con il torneo che si giocherà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio. Sulla carta sono 6 partite, tutte di Premier League.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.