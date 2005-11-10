Chi ha fatto l'affare? Mbangula in una partita ha segnato gli stessi gol in Serie A di Rowe

L'eroe di casa Bologna in queste ore si chiama Samuel Mbangula. È (anche) grazie alla sua tripletta, d'altronde, se i rossoblù sono tornati a espugnare il campo del Milan un decennio dopo l'ultima volta nel segno di Giaccherini. L'esterno belga ha colto al meglio la prima occasione da titolare data lui nella sua nuova avventura iniziata in estate, negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Un acquisto d'emergenza

Riavvolgendo il nastro, infatti, si nota come l'acquisto di Mbangula non fosse stato troppo messo in preventivo dal Bologna. Si tratta piuttosto di una (ottima) soluzione d'emergenza dopo che è deflagrato il caso Jonathan Rowe, con pubbliche (e ripetute) richieste di cessione dell'esterno inglese alla dirigenza rossoblù. La quale, dopo aver tenuto botta inizialmente, ha deciso di accontentarlo, cedendolo all'Atalanta in un pacchetto a base prestito con obbligo di riscatto, per un incasso complessivo da 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Eguagliato Rowe in Serie A

Solo a quel punto, è arrivato Mbangula dal Werder in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto a 12,5 milioni di euro. Un'operazione la metà (e anche qualcosa più) meno onerosa rispetto a quella che ha visto Rowe passare dal Bologna all'Atalanta. Con i tre gol segnati a San Siro, tra l'altro, Mbangula ha già eguagliato lo score di chi ha sostituito nell'intero scorso campionato. Date tali premesse, una domanda nasce spontanea: chi ha fatto l'affare?