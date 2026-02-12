Felipe Melo: "Juve favorita sull'Inter. Con Chiellini volevo litigare ferocemente, poi..."

Inter-Juventus è più importante per i bianconeri. Non ha dubbi Felipe Melo, doppio ex della sfida di sabato sera, intervistato da Tuttosport: “Se vogliono pensare di crescere, tutto passa da questo duello”. Un po’ a sorpresa, visti i punti di distacco in classifica, l’ex centrocampista brasiliano vede proprio la Juve favorita: “Nella singola partita la vedo meglio, e credo che Spalletti sia l’allenatore perfetto per questa squadra”.

Felipe Melo era in campo in Galatasaray-Juventus del 2013, la sfida del “this is not football” di Antonio Conte, rispetto alla quale i bianconeri ora cercano vendetta nello spareggio di Champions League: “Era una Juve troppo forte, ma già la partita di andata (2-2 a Torino, ndr) dava alcune indicazioni sui rapporti di forza e la Juve non lo capii”. In vista del prossimo incrocio, Felipe Melo vede i bianconeri favoriti, ma avvisa: “A Istanbul sarà battaglia, basta vedere City e Bayern Monaco”.

Nei passaggi dell’intervista dedicati al passato, il brasiliano ammette di essersi pentito di aver lasciato la Juve - “Conte voleva rimanessi, ma volevo andare via a tutti i costi” - e svela un retroscena sul rapporto con Giorgio Chiellini: “Quando l’ho visto al Mondiale per Club ero partito con l’intenzione di litigare, anche ferocemente. Alla Juve non andavamo d’accordo su troppe cose. Però quando l’ho visto mi ha subito abbracciato, mi ha fatto capire quanto sia umile”