Fenerbahce, il tecnico Tedesco: "Improbabile venga Nkunku. Skriniar via? Non se ne parla"

Domenico Tedesco oggi allena il Fenerbahce, ma in passato è stato tra i candidati a sedersi sulla panchina dell'Italia, come lui stesso ha ammesso in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Mi ha fatto molto piacere che si siano interessati, è stato un grande onore essere tra i ct considerati, ma sono contento abbiano trovato Gattuso". Il tecnico ha poi fatto diversi complimenti al collega, in grado di trasmettere intensità, mentalità e professionalità alle sue squadre.

A tenere banco adesso però è il mercato e al Fenerbahce è stato accostato più volte Christopher Nkunku, centravanti del Milan che con lui ha vinto al Lipsia la Coppa di Germania nel 2022: "Gennaio è particolare, non puoi decidere chi vuoi, non dipende solo da te. Penso sia improbabile che venga in Turchia". D'altronde pure l'ex Chelsea aveva definito solo speculazioni le voci che lo volevano in Super Lig. Guendouzi invece per lui è quello giusto: "Ha fatto domande sul livello dell'allenamento e la tattica, non lo fa quasi nessuno".

Un altro tema è la situazione di Milan Skriniar, ex difensore dell'Inter che in Italia viene sempre monitorato con particolare attenzione. Tedesco però non apre a un suo ritorno in Serie A: "Non se ne parla, non lo lascio. Dentro e fuori dal campo è fondamentale". L'allenatore ha elogiato così le qualità del classe '97 a livello umano e dal punto di vista calcistico, malgrado non ci fossero ormai tanti dubbi su questo.