Fenerbahce travolto, Tedesco ammette: "Perdi 3-0 e molte cose girate a favore del Forest"

Buio pesto per il Fenerbahce nel playoff d'andata di Europa League, sconfitto 3-0 dal Nottingham Forest spietato con Murillo, Igor Jesus e Gibbs-White mattatori. Domenico Tedesco, allenatore dei canarini gialli, è intervenuto dopo la disfatta casalinga ai microfoni di TNT Sports: "Quando perdi 0-3, significa che molte cose non hanno funzionato per te, mentre molte hanno girato a favore del Forest", l'esordio.

"In un'atmosfera del genere (quella del City Ground, ndr), solitamente si guadagna fiducia, ma noi l'abbiamo persa e il primo tempo è stato molto difficile per noi", la spiegazione data dal tecnico del Fener.

Salvo poi applaudire gli avversari con grande fair play e riconoscendo i limiti della sua squadra: "Innanzitutto, abbiamo affrontato una squadra ben organizzata. Abbiamo giocato contro ottimi calciatori. Guardando la fisicità e gli interpreti in campo, è stata dura per noi. Hanno buoni giocatori, capaci di prendere le decisioni giuste sul terreno di gioco. Oggi abbiamo sofferto molto. Il risultato è meritato", la conclusione di Tedesco.

