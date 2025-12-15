Fenerbahce a valanga, 4-0 al Konyaspor e secondo posto alle spalle del Galatasaray
Si chiude con un rotondo successo del Fenerbahce la 16ª giornata di Super Lig, il massimo campionato turco. La squadra di Tedesco si è imposta 4-0 con il Konyaspor e si è ripresa il secondo posto in classifica, a sole 3 lunghezze dal Galatasay capolista.
Il programma della 16^ giornata nella Super Lig turca
Kasimpasa-Genclerbirligi 0-0
Rizespor-Eyupspor 3-0
Kayserispor-Alanyaspor 0-0
Antalyaspor-Galatasaray 1-4
Gaziantep-Goztepe 0-1
Karagumruk-Kocaelispor 1-1
Samsunspor-Istanbul Basaksehir 0-2
Trabzonspor-Besiktas 3-3
Fenerbahce-Konyaspor 4-0
Classifica aggiornata
1. Galatasaray 39 punti
2. Fenerbahce 36
3. Trabzonspor 35
4. Goztepe 29
5. Besiktas 26
6. Samsunspor 25
7. Gaziantep 23
8. Basaksehir 20
9. Kocaelispor 20
10. Alanyaspor 18
11. Rizespor 18
12. Konyaspor 16
13. Genclerbirligi 15
14. Kasimpasa 15
15. Antalyaspor 15
16. Kayserispor 14
17. Eyuspor 13
18. Karagumruk 9