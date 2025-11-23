Orsi incorona Chivu: "Miglior allenatore in Serie A dopo Italiano, non metto Gasp per un motivo"

Fernando Orsi, ex portiere e oggi opinionista di Sky Sport, ha espresso parole importanti nei confronti di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, elogiandone capacità, maturità e leadership nonostante la giovane età.

Secondo Orsi, l’ex difensore nerazzurro ha dimostrato una qualità rara: entrare subito in sintonia con l’ambiente dopo una stagione complicata.

“Chivu è bravo perché è riuscito ad avere subito empatia con la squadra dopo quello che è successo l’anno scorso”, ha spiegato.

L’analisi dell’opinionista va oltre il semplice riconoscimento del lavoro svolto: Orsi inserisce Chivu ai vertici della Serie A.

“Credo che Chivu sia il miglior allenatore della Serie A dopo Italiano. Gasperini no? Gasperini è già un allenatore fatto e finito".

Un giudizio forte, che sottolinea la rapidità con cui Chivu è riuscito a imporsi nella massima serie, grazie a una gestione equilibrata che ha restituito solidità all’ambiente nerazzurro:

“Chivu è riuscito con tranquillità, senza alzare la voce e comunicando bene, a compattare un ambiente quando sembrava ci fosse il fuggi fuggi generale. Adesso si stanno vedendo i risultati", ha concluso.