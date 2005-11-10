FIFPro, i 26 candidati per la squadra dell'anno: non c'è neanche un giocatore della Serie A

La FIFPro ha reso noti i 26 candidati che concorreranno per un posto nel World 11, la formazione ideale dell'anno. Il dato che salta immediatamente agli occhi riguarda il calcio italiano: non c'è neanche un giocatore della Serie A tra i nomi selezionati. La FIFPro è la federazione internazionale che rappresenta i calciatori professionisti e il suo World 11 ha una caratteristica particolare: viene scelto attraverso il voto degli stessi giocatori. Presenti, tra gli altri, anche Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

FIFPro World 11, Serie A completamente assente

L'assenza totale di rappresentanti del massimo campionato italiano spicca ancora di più osservando la distribuzione dei candidati, provenienti dai principali campionati europei e non solo. Sono tre i portieri in corsa: Thibaut Courtois, Emiliano Martinez e David Raya. Tra i difensori compaiono Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba e Dayot Upamecano. A centrocampo sono stati selezionati Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Pedri, Declan Rice, Rodri e Vitinha.

I 26 candidati per il FIFPro World 11

In attacco la concorrenza è particolarmente prestigiosa: Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. Ventisei candidati complessivi dai quali nascerà la formazione ideale scelta dai calciatori professionisti. Per la Serie A, invece, il verdetto della prima selezione è già netto: nessun rappresentante del campionato italiano è riuscito a entrare nella lista.

Portieri: Thibaut Courtois, Emiliano Martinez e David Raya

Difensori: Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba e Dayot Upamecano

Centrocampisti: Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Pedri, Declan Rice, Rodri e Vitinha

Attaccanti: Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal