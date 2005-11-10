Napoli, l'agente di Di Lorenzo: "È rimasto in Italia con Marianucci e Oliveira per infortunio"

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento degli azzurri dopo la sconfitta contro la Juventus. L'agente ha difeso il lavoro di Massimiliano Allegri e aggiornato sulle condizioni del capitano: "Ha avuto un risentimento all’adduttore alla fine del primo tempo. È a Napoli insieme a Marianucci e Olivera".

Sulla sconfitta contro la Juventus ha aggiunto: "La cosa più spiacevole è sentire dire che il Napoli è stato disastroso. Si guarda il risultato, ma io non ricordo una parata di Meret. Nel primo tempo il Napoli ha avuto l’occasione più importante con Lucca".

L'agente ha poi proseguito soffermandosi sulle difficoltà provocate dagli infortuni: "È normale che con gli infortuni di De Bruyne, che ha un ruolo chiave, e di Di Lorenzo, giochi Marianucci terzino destro, che non è di ruolo, e giochi Gilmour. È normale che non ci sia la stessa continuità". Infine, Giuffredi ha concluso: "Ha vinto per due tiri in porta. Mi sembra riduttivo guardare al risultato e basta. Senza gli infortuni volevo vedere come finiva".