Porto, Farioli sul Napoli: "Sfida cruciale per sbloccarci in Champions. Cambieremo approccio"

Sabato sera il Porto ha travolto per 4-0 l'Estoril Praia in campionato e, al termine della partita, Francesco Farioli ha già rivolto lo sguardo all'appuntamento di mercoledì sera all'Estadio do Dragao: "Se guardiamo alle ultime due partite, è stato fantastico avere la possibilità di reinserire tutti in squadra. Alcuni giocatori hanno avuto l'opportunità di giocare i loro primi minuti. Credo fermamente nella forza di questa squadra e, stasera, abbiamo visto ancora una volta quanto siano importanti i giocatori che entrano dalla panchina.

Prima della sosta per le nazionali, abbiamo ancora alcune partite importanti davanti a noi, a cominciare da quella contro il Napoli, che sarà cruciale per conquistare i primi punti in Champions League. Siamo contenti del risultato e ora vogliamo guardare avanti e iniziare a prepararci per la partita contro il Napoli".

Ancora sul Napoli: "Ci sono alcune differenze, a cominciare dagli avversari e dal loro modo di giocare e di affrontare la partita. Anche il nostro approccio cambierà. Certo, ci piacerebbe giocare negli ultimi 25 metri con quel livello di controllo e la capacità di creare occasioni in area, ma non è sempre possibile e a volte la partita prende una piega diversa. Non ho ancora avuto tempo di analizzare il Napoli in dettaglio, inizierò ad studiarlo domani per preparare al meglio i giocatori. Dobbiamo iniziare a scalare la montagna della Champions League", si legge su TuttoNapoli.net.