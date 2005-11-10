FIGC, disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Jesús de Miguel Alameda
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Luca Bargellini
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Oggi alle 14:54Serie A
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05.11.2026 14:54Serie A
Per ricordare il calciatore spagnolo verrà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana
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Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per commemorare la tragica scomparsa del calciatore spagnolo Jesus de Miguel Alameda.
Fonte: figc.it
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