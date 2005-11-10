Milan e Ferencvaros ai poli opposti: Ramos da solo guadagna più di tutti gli ungheresi

Questa sera, a San Siro, Milan e Ferencvaros si affrontano nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. La vigilia consegna un quadro inatteso: dopo tre turni, gli ungheresi sono a punteggio pieno, con nove punti, mentre i rossoneri ne hanno raccolti appena tre. Dopo le sconfitte contro Benfica e Bournemouth e il successo sul campo del Salisburgo, il Diavolo è chiamato così a reagire davanti al proprio pubblico per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla qualificazione.

Ramos da solo guadagna più di tutto il Ferencvaros

Il divario tra le due avversarie, almeno sulla carta, emerge in primis dai conti. L’ingaggio lordo annuo di Gonçalo Ramos, pari a 12,8 milioni di euro (circa sette netti, bonus compresi), supera infatti l’intero monte stipendi del Ferencvaros, stimato in 11 milioni totali. Il più pagato tra gli ungheresi è Naby Keita, ex Liverpool che cerca a Budapest il rilancio e guadagna poco più di 1,2 milioni lordi a stagione. Poco sotto c’è l'esterno serbo Veljko Birmancevic, ex Sparta Praga e Getafe, mentre il salario di Kristoffer Zachariassen si attesta intorno ai 700.000 euro. Il trequartista norvegese ha segnato peraltro tre reti in questa competizione, come il milanista Cisse.

Solo tre reti finora per il super colpo rossonero Ramos

Se il confronto economico è sbilanciato, quello sportivo lo è però decisamente meno. I bilanci delle due società evidenziano una differenza netta di dimensioni (e ambizioni), ma non segnano certo gol in campo: i rossoneri fra poche ore dovranno quindi evitare cali di concentrazione e trasformare il loro vantaggio tecnico e finanziario in un risultato concreto. A partire da Gonçalo Ramos, chiamato a incrementare il suo attuale bottino di sole tre reti in ben 12 presenze stagionali.