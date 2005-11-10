Bologna, stamani allenamento in vista del Parma. Hanno fatto differenziato in due
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Dimitri Conti
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Oggi alle 15:18Serie A
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05.11.2026 15:18Serie A
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Il Bologna si prepara al Derby dell'Emilia di sabato contro il Parma, che vale per l'11^ giornata di Serie A, il fine settimana che anticipa l'inizio della sosta di due settimana per le nazionali.
Due hanno svolto lavoro differenziato
Allenandosi quest'oggi a Casteldebole in vista della trasferta di Parma, i giocatori del Bologna hanno svolto lavoro tattico ed esercitazioni offensive agli ordini di mister Palladino. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri e Jay Enem.
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