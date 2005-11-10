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Venezia, Nicola punta su Yeboah: "Può essere protagonista anche in termini di assist"

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:38Serie A
05.11.2026 15:38Serie A
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Nicola parla di Yeboah alla vigilia dell'Udinese: "Sono contento di John, deve adattarsi alla nuova categoria".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico del Venezia Davide Nicola ha parlato anche di John Yeboah, entrato dalla panchina nelle ultime due partite.

"Io a lui chiedo, come a tutti gli altri, la capacità di coordinarsi e cooperare con l'attaccante di riferimento, che ha caratteristiche diverse dalle sue, che sfrutti le sue qualità, di smarcarsi fra le linee, di leggere il momento di attaccare uno spazio piuttosto che un altro. La capacità di essere anche lui protagonista in termini di assist, ma sono molto contento di John come degli altri, non ragiono sul fatto che a uno manchi qualcosa, ma ragiono sul percorso di adattamento che può avere un giocatore in una nuova categoria, per incidere come facevano con facilità in altri contesti. Cambiano le categorie, bisogna dare il tempo di adattamento, bisogna che il giocatore capisca che quelle qualità che ha le può dimostrare anche in questo contesto, abbiamo grande fiducia noi per primi in questi giocatori".

Gli infortunati sono gli stessi dell'ultima partita, o almeno Correia recupera?
"Vorrei portarlo, ha già fatto due allenamenti con noi, almeno rientra nel gruppo squadra per respirare l'odore del campo, magari dopo la sosta rientrerà al meglio".

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