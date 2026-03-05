Italia, il supporto di Gattuso a Bastoni: il ct ha parlato con il difensore post Inter-Juventus

Nonostante siano trascorse settimane dopo quell’incriminato Inter-Juventus, continua a tenere banco la vicenda legata alla simulazione di Alessandro Bastoni in seguito al tocco che ha portato poi al doppio giallo di Pierre Kalulu. Il difensore nerazzurro è stato bersagliato di fischi sia nella trasferta di Lecce sia in quella di Como, segno di come l’opinione pubblica non gli abbia ancora perdonato il tuffo nel corso del derby d’Italia.

E in soccorso del difensore è arrivato anche Gennaro Gattuso che sta preparando il delicato playoff mondiale a cui il centrale ovviamente parteciperà. Il commissario tecnico azzurro, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato a quattr’occhi col giocatore.

Il giocatore non è parso abbattuto nemmeno dopo la gara del “Sinigaglia” dimostrando un’ottima forza mentale. Adesso il pensiero del numero 95 è solo rivolto verso al derby di domenica sera, altra gara difficile dal punto di vista ambientale ma una partita importante che vale lo scatto decisivo verso lo scudetto.