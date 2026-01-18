Fiorentina, anche lo Schalke 04 su Dzeko. E c'è un retroscena con l'allenatore Muslic

Secondo quanto riporta Sky Sport in Germania, anche lo Schalke 04 vuole provare a prendere Edin Dzeko, attaccante in uscita dalla Fiorentina in questo mercato di gennaio.

Il tecnico Miron Muslic interrogato sul tema ha spiegato all'emittente: "Nuovi arrivi? Ci stiamo lavorando e ci stiamo lavorando insieme. Frank [Baumann], Youri [Mulder) e ora anche Max [Lüftl] sono responsabili del mercato. E anch'io un po'. È un lavoro di squadra, ma tutto ciò di cui parliamo rimane interno come negli ultimi sette mesi".

E c'è un retroscena. Lo scorso novembre infatti lo stesso Dzeko aveva fatto recapitare a Muslic, suo allenatore in passato e suo connazionale, una sua maglia della nazionale bosniaca. Allora Muslic aveva dichiarato: "Questo significa molto per me. Sono ancora un fan della nazionale bosniaca ed Edin è un eroe popolare. Di conseguenza, sono stato molto contento di questo regalo speciale".

Sky parla della concorrenza del FC Paris in Francia, ma lo Schalke punta sul maggior spazio che potrebbe garantirgli puntando fortemente su di lui. Dzeko compie 40 anni a marzo e in campionato ha accumulato solo 236 minuti di gioco (undici presenze) fin qui, senza segnare. Il suo contratto con i viola scadrà il prossimo 30 giugno 2026 e in Italia è stato accostato anche a Pisa e Genoa.